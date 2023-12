Francesco Totti "dispiaciuto": tam tam impazzito dopo il docufilm di Ilary

Francesco Fredella 06 dicembre 2023 a

Felici. Spensierati. Uniti. Tra Totti e Noemi Bocchi, paparazzati da Chi, c'è molto feeling. Nelle ultime settimane è uscito Unica, il docufilm in cui la Blasi racconta la sua verità sul rapporto con Totti. Sempre secondo il settimanale Chi, le reazioni sono state diverse. “Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l’argomento, facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario. Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento della Bocchi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica", questo racconta Chi.

Sicuramente il documentario è stato un vero e proprio tsunami. Senza precedenti. "Un’ondata imprevedibile: il documentario è rimasto un segreto ben custodito fino alla messa in onda. – si legge su Chi – Dopo la separazione da Totti, e dopo l’intervista al Corriere della sera, nella quale il capitano accusava l’ex moglie di averlo tradito per prima, di avergli sottratto i Rolex e di non essergli stata vicino nei momenti più delicati della propria vita, Ilary aveva scelto il silenzio. Le parole di Totti, che forse pensava di anticipare la Blasi, non avevano bisogno di repliche. Attaccando lei, la sua ex moglie, la madre dei suoi figli, dopo averla tradita, aveva infranto due regole non scritte: il rispetto verso chi si è amato, il desiderio di tutelare i ragazzi”.