È sempre Cartabianca, Corona a gamba tesa su Totti e Ilary: "Meschinerie"

Tradimenti e gossip fanno capolino nel consueto duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nella prima parte di È sempre Cartabianca, su Rete 4. Nella puntata di martedì 5 dicembre si parla anche delle interviste tv di domenica scorsa che hanno visto Ilary Blasi e Belen Rodriguez raccontare davanti alle telecamere i tradimenti subiti rispettivamente da parte di Francesco Totti e Stefano De Martino. È giusto raccontare dettagli così privati in tv? "Chi fa queste dichiarazioni pubbliche lo fa perché ha un calo di notorietà, di visibilità, e allora sgancia la bomba" afferma lo scrittore-alpinista. "Ma non lo fanno solo le donne". Tuttavia "questa è una delle molle principali" ma il problema, per Corona è insito nel matrimonio: "Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo tradimento, ma vivere".

"Quando mi sono sposato il prete mi ha chiesto di dire che sarei stato fedele per tutta la vita, gli ho risposto che mi obbligava a dire una bugia", racconta Corona. Tornando alle vicende di Totti e Ilary, lo scrittore si chiede perché si contendano i famosi Rolex. "Quelle sono meschinerie", afferma Corona che poi spiega di trovare, da sempre, Totti molto simpatico. "Ma dalle 'sti orologi, che te ne fai", è l'esortazione dello scrittore,