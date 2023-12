Unica, Noemi Bocchi sfida Ilary Blasi: "Cose che non valgono niente"

Alice Antico 01 dicembre 2023 a

Dopo lo scalpore di “Unica”, il docu-film lanciato da Netflix su Ilary Blasi, è finalmente arrivata la replica che il web tanto aspettava. Ilary ha deciso di girare questa intervista, sotto forma di documentario, per servire la sua vendetta all’ex compagno Francesco Totti, con intelligenza e astuzia. Dopo l’uscita di “Unica”, che ha letteralmente superato le aspettative in termini di successo, il popolo del web ha aspettato una risposta, o almeno un cenno, da parte di Totti e della sua nuova compagna Noemi Bocchi, citata nel documentario. Dopo giorni di silenzio, finalmente la Bocchi si è espressa, anche se non si tratta proprio di una risposta chiarissima. Noemi ha semplicemente postato una storia sul suo profilo Instagram, che dice: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. La citazione è corredata da una foto di una femme fatale. Anche se, a dirla tutta, la Blasi nel docufilm parla di Noemi Bocchi senza accusarla mai. La chiama per nome, la chiama “mamma di due bambini", “ragazza”, ma non la attacca nè accusa.

Ilary Blasi torna a Mediaset? Prima Verissimo e poi...

A ogni modo, interessante è stato notare quanto siano tornate protagoniste in questi giorni le indiscrezioni sugli ex coniugi Totti-Blasi, dopo l’uscita di “Unica”. Voci sul web sostengono che Totti vorrebbe un figlio con Bocchi; qualcun altro dice che sulla coppia Totti-Blasi non sia stata scritta ancora la parola "fine". Insomma, il triangolo amoroso è tornato ancora una volta al centro del gossip. E a sdrammatizzare il tutto, ci ha pensato Fiorello, che ha detto: "Vogliono un figlio insieme (Bocchi e Totti). Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy...".