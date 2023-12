Arthur Conan Doyle odiava Sherlock Holmes: il boomerang sugli altri romanzi

05 dicembre 2023 a

a

a

Lo scrittore scozzese Arthur Conan Doyle (1859-1930) avrebbe odiato segretamente il suo leggendario Sherlock Holmes e incolpava il personaggio del celebre detective privato di avergli negato il riconoscimento come autore di narrativa storica di alto livello. Lo sostiene la storica britannica Lucy Worsley, curatrice presso l’Historic Royal Palaces, l’ente che si occupa della Torre di Londra, di Hampton Court Palace, del palazzo Kensington e di altri luoghi storici della capitale inglese, in un articolo pubblicato dal quotidiano «The Guardian». Conan Doyle fu catapultato «dall’oscurità alla fama mondiale» dopo che le sue storie di crimini iniziarono ad apparire in una rivista nel 1891. Tuttavia, secondo Worsley, «sotto la superficie era un uomo scontento».

Contributi milionari e spiccioli al botteghino? Festa finita per i film dei radical chic

Conan Doyle faticò a trovare un editore per le sue storie di Sherlock Holmes dopo essersi inizialmente rivolto alla rivista letteraria «Cornhill». «Solo dopo che questa rivista, e altre due, rifiutarono il personaggio di Holmes fu finalmente accettato da un quarto editore, molto più scadente. Dissero che l’opera era esattamente ciò che stavano cercando ‘narrativa da quattro soldi’», racconta Worsley. Sherlock Holmes era assai redditizio per Conan Doyle, ma lo scrittore decise di ucciderlo una volta guadagnato abbastanza denaro, mandandolo a precipizio in una cascata svizzera nel 1893. «Un decennio dopo, però, Arthur fu invogliato a resuscitarlo quando un editore americano gli offrì l’equivalente di 1,6 milioni di dollari», precisa Worsley. «Arthur Conan Doyle deve aver odiato se stesso. E avrebbe odiato il fatto che oggi, 93 anni dopo la sua morte, i suoi romanzi storici giacciano illeggibili, mentre il suo ‘dozzinale’ - ma amato - detective vive per sempre sui nostri schermi».

Galletti all'assalto e Amichette fatte fuori. Ma dopo l'eliminazione...

Sherlock Holmes è l’investigatore più popolare della storia. Conan Doyle scrisse quattro romanzi e 56 racconti sulla caccia ai criminali da parte del genio che utilizza le sue capacità di osservazione e deduzione per risolvere i casi misteriosi. La maggior parte delle storie sono narrate dalla spalla di Holmes, il dottor Watson, che condivideva il suo alloggio al 221B di Baker Street a Londra. Le storie di Sherlock Holmes sono state adattate per il palcoscenico, il cinema e la televisione: Benedict Cumberbatch, Peter Cushing, Roger Moore, Ian McKellen, Michael Caine, Charlton Heston e Jonathan Pryce sono stati tra coloro che hanno interpretato il detective con il cappello di daino. Conan Doyle nacque a Edimburgo e si formò come medico prima di dedicarsi alla scrittura. Fu due volte candidato al parlamento senza successo e si appassionò allo spiritismo dopo la morte del figlio. Lo scrittore morì di infarto nel 1930, all’età di 71 anni.