Reazione a catena, Galletti all'assalto e Amichette fatte fuori. Ma dopo l'eliminazione...

Una perdita importante per tutti gli affezionati telespettatori di Reazione a catena, il quiz che va in onda in fascia pre-serale su Rai 1 e che è condotto da Marco Liorni. Dopo 16 puntate di indiscusso dominio, Amichette, le imbattibili campionesse del programma, hanno arrestato la loro corsa. Il team è stato eliminato al termine della puntata di ieri, lunedì 4 dicembre. Proprio l'esito del gioco non è piaciuto agli utenti social che, in particolar modo su X, hanno iniziato ad attaccare le ragazze e a gridare al complotto.

Il motivo? Simonetta, Milena e Alessandra, dopo l'eliminazione, hanno confessato che avevano voglia di tornare delle loro famiglie. Questo ha fatto ipotizzare che la conclusione della gara fosse, in qualche modo, premeditata o pilotata. Nessuno può dire se questa supposizione corrisponda alla verità. Ma come sono andate le cose? Lo stop finale è arrivato all'Intesa Vincente, il gioco che precede quello finale, dopo un duello con i nuovi campioni, i Galletti da Rovetta. Entrambe le squadre indovinato 10 parole, ma lo spareggio ha messo Amichette al tappeto.

La parola finale era "dato", quella da indovinare iniziava per "po" e finiva per "o". Galletti hanno comprato il terzo elemento, che era "numero", e per 1.469 euro hanno risposto "posto", accaparrandosi così la vittoria e la salvezza. Anche di fronte all'evidenza, però, c'è chi crede ci siano aspetti nascosti: "Quanti tranelli... come alle Amichette. Liorni mi è calato un po' di entusiasmo. Come mai?" o "Se ne sono andate le Amichette di qualcuno lì e subito si alza il livello di difficoltà", si legge in rete.