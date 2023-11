Rap e pistole, profezia di Fedez: "Entro un anno...". La reazione Gigi D'Alessio

Gabriele Imperiale 27 novembre 2023 a

a

a

“Lo dico da due anni che ci scappa il morto – Fedez lancia l’allarme – Se nella scena rap dai per scontato che questo faccia parte del gioco, ci metto la mano qui sopra che entro un anno ci scappa il morto. Dobbiamo arrivare a questo?”. Sul suo “Muschio Selvaggio” il cantante milanese parla della scena rap italiana e torna a parlare del rapper Shiva, il 24enne finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Seppure il tema della puntata fosse il confronto generazionale tra due icone della scena musicale napoletana, Gigi D’Alessio e Luchè, il marito di Chiara Ferragni ha spostato il focus sul caso Shiva, ricordando come i rapper nostrani si siano uniti in difesa del ragazzo finito in carcere. “Dire sei nelle grinfie dello stato, vittimizzarlo quasi, non è eccessivo? – si chiede Fedez – Dire mi dispiace che il mio amico sia in galera ci sta! Ma leggendo i commenti del pubblico si ha la sensazione che sia passato quasi per vittima, questa cosa non è un po' pericolosa?”.

Il cantante, Marra e i due ospiti si sono chiesti anche se siano corretti i dissing – nella musica rap, canzone o brano o un velenoso scambio di battute con l’obiettivo di prendere in giro o insultare un avversario o più persone. Il rapper napoletano ha rimarcato: “Tutto quest’odio e questa negatività alla fine non fa altro che intrattenere il pubblico ma fa male agli artisti. Non serve né umanamente né a livello di business! Non mi serve più quella negatività”.

Il caso dell'intervista di Fedez registrata, ma quale censura: parla Venier

Il mondo del rap italiano quindi intriso di negatività e scelte avventate: “Se sei rapper devi tenere la pistola a casa? – si chiede Gigi D’Alessio – La mia domanda è questa! No, perché lui sta dicendo che ci scappa il morto, tu mi stai dicendo mo ti faccio vedè a Napoli che succede, mi state mettendo nu c..z di terrorism in collo, c’ho paura!”. Poco dopo Fedez allora gli chiede “Secondo te che ci sei proprio dentro per evitare che ci scappi il morto cosa bisognerebbe fare?” E Gigi D’Alessio chiosa ironicamente “Le pistole a salve”.