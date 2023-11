Pier Silvio Berlusconi si arrende a Fiorello: "Imbattibile". E su Berlinguer...

29 novembre 2023 a

Pier Silvio Berlusconi parla dell'exploit televisivo di Fiorello con Viva Rai2. E anche l'ad Mediaset è costretto ad ammettere che siamo di fronte a un fuoriclasse del piccolo schermo. «Sono un superfan e amico di Fiorello ma non riesco a guardarlo in maniera continuativa - ha detto Berlusconi nel corso di un incontro con la stampa per fare il punto sui primi tre mesi della stagione televisiva - La sua è una fascia molto anticipata e penso che provare a fare concorrenza sia un gioco che non vale la candela. Perché non credo che riusciremmo a batterlo, per cui non ha grande senso. Il suo è un prodotto bello.

Poi il riferimento agli altri nuovi programmi Mediaset che hanno caratterizzato questo inizio di palinsesto autunnale. «Su Pomeriggio 5 il compito è stato davvero arduo, non sono un grandissimo fan di quei contenitori in cui c’è troppa cronaca nera per poi andare su costume in modo leggero. Sul prodotto nello specifico siamo soddisfatti, Myrta Merlino ha dovuto fare un cambio a 360 gradi con una concorrenza molto forte. Io farei meno cronaca nera ma dobbiamo fare ascolto e gradimento. Anche di "È sempre Carta Bianca" sono molto soddisfatto e devo dire che i risultati sono molto soddisfacenti, l’ho cercata tanto», aggiunge. Infine il chiarimento sul caso Giambruno. «Antonio Ricci è Antonio Ricci, piaccia o non piaccia. L’uso dei fuori onda lo fa da sempre e non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per una vicenda legata a Striscia la Notizia».