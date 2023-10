Fiorello e i fuorionda di Striscia, spunta il "retroscena" su Pier Silvio Berlusconi

E infiamma il "via Asiago-gate" dopo il concerto di Calcutta dal tetto della sede Rai

Torna con la consueta ironia Fiorello per la seconda settimana di "Aspettando Viva Rai2". anteprima social in diretta da via di Vigna Stelluti. E lo showman siciliano è tornato sul caso dei fuorionda di Striscia la notizia e sulla separazione tra la premier Giorgia Meloni e Andrea Giambruno con un "retroscena" televisivo. Cosa c'è dietro "l'affaire Meloni", così come l'ha voluto chiamare Fiorello? "Pier Silvio Berlusconi dice 'non sapevo nulla del servizio di Striscia'. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell'ora guarda 'Un Posto al Sole'. Tra l'altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla", scherza Fiorello che poi si produce in un numero ormai consueto, quello della telefonata con la "finta" Meloni con annessa battuta sul Pd.

Poi lo showman siciliano ha letto un lancio di agenzia: "La Meloni è stata in Egitto e ha detto 'cammino a testa alta, rappresentiamo l'Italia con la schiena dritta'. Insomma, più che politica sembra osteopatia..." è la battuta.

Intanto infiamma il "via Asiago-gate" dopo il concerto di Calcutta sul tetto della sede Rai. Fiorello ha commentato ironizzando con una notizia finta delle sue: "La stampa ha veicolato notizie non vere, dicendo che è andato tutto bene. Invece no, so che Calcutta è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica. E' stato denunciato mentre si esibiva sul tetto di RAI Radio". Lo showman siciliano ha poi svelato un retroscena inedito, questa volta vero, raccontatogli da Giorgiana Cristalli dell'ANSA: "Su WhatsApp mi ha detto 'è sceso un signore di corsa con una stampella e la voleva dare in testa a me e Mucciante, responsabile radiofonia. La Sala (responsabile Radio2, ndr) ha fatto il video'. Non ce la fanno proprio, ma poi Calcutta non è uno che disturba... non possiamo dire che sono i Maneskin". Un episodio confermato anche da Andrea Delogu, ospite della puntata: "I residenti hanno goduto del concerto, ma c'è stato qualcuno che si è lamentato...".