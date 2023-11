Pier Silvio Berlusconi blinda Myrta Merlino e Pomeriggio 5: "Compito arduo"

08 novembre 2023 a

Da quando Myrta Merlino è arrivata al timone di Pomeriggio Cinque, il programma che alterna l'informazione all'intrattenimento, molto si è detto e molto si è scritto su questo cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi. Molti sono stati i cambiamenti in casa Mediaset: primo fra tutti l'addio a Barbara d'Urso e il benvenuto alla ormai ex conduttrice de L'Aria che tira. Se qualcuno le ha puntato il dito contro per aver reso il contenitore troppo serio, qualcun altro ha accettato di buon grado questa virata verso il giornalismo. A riportare un retroscena sull'argomento è oggi il Corriere della Sera. Sul quotidiano si legge che l'ingresso di Merlino, inizialmente, era stato pensato per Rete4. Poi, però, "il precipitare della questione d'Urso le ha aperto le porte del pomeriggio di Canale 5".

Ma cosa ne pensa l'amministratore delegato di Mediaset a mesi di distanza dal grande debutto? "Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. I dati sono buoni: come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione", ha assicurato Pier Silvio Berlusconi, che così ha fermato tutti i veleni dei detrattori.

E parlando sempre di giornalismo e del giornalismo in tv, il Corriere della Sera ha ricordato che i numeri dicono che per Mediaset "Bianca Berlinguer è stata una scommessa vinta perché ha travasato da un canale all’altro gli spettatori che prima erano su Rai3 'nella giornata più affollata per l’informazione'". Come ricorda il quotidiano, "anche se una professionista che si chiama Berlinguer sulle reti di Berlusconi poteva sembrare un rischio, lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre".