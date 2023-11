Meteo, "vortice di maltempo" in arrivo. Gli esperti: dove colpirà

18 novembre 2023 a

a

a

Dopo uno stop al maltempo e l'abbassamento delle temperature, "una saccatura atlantica alimentata da aria fredda di matrice artica marittima punterà il Mediterraneo e metterà in campo sull'Italia un'insidiosa circolazione di bassa pressione". Questo è quanto prevede il team di 3bmeteo. Stando a quanto spiegano i meteorologi, "questo vortice avrà la sua genesi sull'alto tirreno ma poi scivolerà velocemente verso sudest andando a interessare più direttamente le regioni centro meridionali". Che vuol dire? Gli italiani devono preparare gli ombrelli e attendere una nuova ondata di piogge e venti.

"Quanto durerà la botta". Sottocorona: cosa sta per arrivare sull'Italia

"Una nuova fase di maltempo è attesa sull'Italia con un incipit nella giornata di lunedì quando nubi e qualche pioggia interesseranno l'area tirrenica": queste le parole usate dalla squadra di esperti per annunciare, di nuovo, il maltempo. Come si legge su 3bmeteo.com , però, solo tra la giornata di mertedì e quella di mercoledì, si avranno fenomeni "forti e a carattere temporalesco". Dove colpiranno? "Sembra che debbano restare confinati alle regioni centro meridionali mentre il Nord ne sarà solo lambito a causa dell'ingresso delle correnti fredde di Bora che potranno addossare nubi essenzialmente sull'Emilia Romagna, in particolare a ridosso dell'Appennino". Per quanto riguarda le temperature, invece, il team assicura che saranno in diminuzione "abbastanza da garantire l'arrivo della neve anche in Appennino e i venti risulteranno forti a rotazione ciclonica con Bora intensa sul Triestino".

"Nemmeno l'ombra". Giuliacci: come sarà il mese di dicembre

"Tra mercoledì e giovedì il vortice sprofonderà verso lo Stretto di Sicilia. Questo significa che il tempo dovrebbe migliorare al Centro ma restare ancora molto instabile o perturbato al Sud, soprattutto tra Calabria, Puglia e Sicilia. Solo venerdì il miglioramento dovrebbe essere generale ma forse solo temporaneo": questo è quanto si apprende dall'ultimo bollettino meteo diffuso in rete.