Salemi-Pretelli: storia al capolinea? Le foto che scacciano ogni dubbio

I “Prelemi”, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sono stati protagonisti del gossip in quest’ultimo periodo per la notizia di una loro presunta rottura. Si tratta di una news divulgata qualche giorno fa dal re dei paparazzi Fabrizio Corona, attraverso la sua pagina gossip “Dillingernews”, che ha pubblicato un post su Instagram. Corona ha definito la storia d’amore dei due ex gieffini come “Una messinscena nata solo per ottenere visibilità”. Nessuno dei due diretti interessanti, però, si è ancora espresso in merito.

Giulia Salemi ha pubblicato una storia con Bianca Guaccero annunciando che sarebbe stata presente alle 21,20 su Rai2 per “ridere un po”, mentre Pierpaolo Pretelli, dal canto suo, ha postato una storia con un camice e una donna (non è chiaro se sia Giulia o meno). Poi ha annunciato che avrebbe partecipato a "La vita in diretta” su Rai1.

Insomma, entrambi non si sono manifestati sulla vicenda e non hanno fermato il proprio lavoro per annunciare la separazione. Al posto loro, tuttavia, lo hanno fatto i rispettivi genitori. Ieri è subentrata la madre di lei, Fariba Tehrani, con due foto postate su Instagram. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati e pare non siano neppure in crisi. Il gesto della Tehrani non lascia spazio a nessun dubbio: nella prima foto possiamo vedere i Prelemi abbracciati e sorridenti, mentre la seconda foto conferma il bellissimo rapporto tra suocera e genero.

E allora perché tali segnalazioni di Fabrizio Corona? A intervenire, nel caos mediatico, era stato anche il padre dell’influencer, Mario Pretelli, per inveire contro Corona. “I co****ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono”, aveva dichiarato. A queste parole, il re dei paparazzi non ha esitato a rispondere: “Dillo a papà che dal suo profilo privato si gode il reddito da influencer”. Un botta e risposta velenoso tra i due, dunque, mentre Giulia e Pierpaolo hanno preferito il silenzio.