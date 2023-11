Ballando con le stelle, la confessione piccante di Erra su Tano e Lando

Francesco Fredella 08 novembre 2023 a

Ballando con le stelle. Scoppiano amori. Da sempre. E anche quest'anno, a quanto pare, potrebbe essere accaduto qualcosa di davvero speciale. Tra Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando potrebbe esserci stato un bacio. Ora a parlare a Protagonisti su RTL 102.5 è Rossella Erra, volto popolare, da sempre nel cast di "Ballando con le stelle". "Ho visto un bacio con la lingua", tuona Erra dopo essere stata solleticata dai conduttori. "Erano vicinissimi, dopo una cena. Non ho fatto la guardona, ma qualcosa l'ho vista. Era proprio un bacio. Un bacio vero", continua. Silenzio totale. Cosa accadrà sabato sera? Milly Carlucci, da rumors, potrebbe indagare su questa presunta storia d'amore, nata tra un tango e una salsa. Il bacio c'è stato per davvero? Cosa ha visto Rossella Erra? Mistero. Per adesso.