Mario Giordano, il sospetto su Bergoglio fa scattare Berlinguer: "Se ti disturba..."

A un mese esatto dall'attacco terribile di Hamas a Israele nella puntata di martedì 7 novembre di È sempre Cartabianca si parla della crisi in Medio Oriente. Quello che era stato definito l'11 settembre israeliano è passato subito in secondo piano dopo la dura reazione dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza e l'ondata di antisemitismo in Europa e nel mondo arabo. Nel programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4 ne parlano vari ospiti, con Concita De Gregorio che punta l'attenzione sull'aspetto umano della guerra e sulle conseguenze inevitabili delle scelte che verranno prese dagli attori in campo. "Ho molta difficoltà a parlare di questo davanti alle parole dei bambini che non hanno colpa, non è merito nostro essere nati in questa parte di mondo", dice la giornalista dopo un servizio sull'infanzia travolta dal conflitto. "Che sarà di loro? Cosa possono diventare?", domanda riportando due storie, quella di una giovane soldatessa israeliana e di un bimbo palestinese. "Possiamo continuare a parlare delle responsabilità del passato, ma serve la consapevolezza e la maturità di pensare al futuro senza vendette".

La parola passa a Mario Giordano, che si rende protagonista di un serrato botta e risposta con la conduttrice. "Non so cosa succederà, i bambini non hanno colpa - afferma il conduttore di Fuori dal coro riprendendo le parole di De Gregorio - neanche i 28 bambini nelle mani di Hamas o quelli ammazzati un mese fa" nei kibbutz. "La cosa che colpisce è che è stato cancellato il 7 ottobre, non ne parla più nessuno. È come aver rimosso l'11 settembre, c'è un'ondata di antisemitismo in tutta Europa".

Poi la frase che fa scattare Berlinguer: "Addirittura il Papa si è sentito improvvisamente male prima dell'udienza con i rabbini...", ha detto Giordano in riferimento al malore di cui ha parlato lo stesso papa Bergoglio, comunicando che non avrebbe letto in prima persona un messaggio per i Rabbini europei nell'udienza in Vaticano di lunedì. "Non sto molto bene", aveva detto. La Santa sede aveva poi chiarito che si trattava solo di un raffreddore, tanto che Francesco aveva partecipato ai numerosi e fitti impegni della giornata tra cui un incontro con migliaia di bambini e ragazzi.

"Eh no, non è che il Papa si è sentito male apposta", sbotta Berlinguer. "Ma Bianca, guarda caso nel pomeriggio stava benissimo. Un malore no, ma una malattia diplomatica sì", replica Giordano che non ha intenzione di mollare il colpo. La conduttrice respinge ogni sospetto su Papa Francesco che in questa vicenda "non ha mai preso una parte o l'altra". Ma guarda caso, conclude Giordano, "è stato male solo con i rabbini. Ma lasciamo stare il Papa se ti disturba parlarne...".