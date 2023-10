È sempre Cartabianca, Orsini spiazza tutti: "Non parteciperò". Chi tira in ballo

31 ottobre 2023 a

Con un breve sfogo affidato a X, l'ex Twitter, Alessandro Orsini ha annunciato che stasera non sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il talk-show di approfondimento giornalistico targato Mediaset. Da tempo schieratosi contro Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata ancora una volta ha puntato il dito contro Tel Aviv e, come forma di protesta, ha rivendicato il diritto a non commentare in tv le ragioni e le dinamiche del conflitto scoppiato in Medio Oriente.

"Questa sera non parteciperò a 'È sempre carta bianca'. Netanyahu è un criminale di guerra che include nel proprio governo ministri razzisti ammiratori di un terrorista come Baruch Goldstein. Netanyahu, vergogna dell’Occidente", ha scritto il docente di sociologia del terrorismo. Solo qualche tempo fa Orsini aveva paragonato il primo ministro israeliano a Hitler, definendolo un "massacratore di bambini innocenti". Il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università romana era quindi finito nel mirino di Enrico Mentana e di David Parenzo. "Signor Musk, la prego, mi dica che è un fake", aveva digitato il direttore del Tg di La7, rivolgendosi al Ceo di X.