Luca e Paolo a valanga: la linea "chiara" di Schlein. La segretaria dem resta di sasso

Nessuna risposta chiara, 26 cantoni e un’improbabile partita di frisbee per riportare la pace in medioriente. È un’Elly Schlein esilarante quella interpretata da Paolo Kessisoglu nell’ormai consueto sketch dedicato al segretario del Partito Democratico a Di Martedì su La 7. La parodia del leader del centrosinistra fa ridere tutti: dal pubblico alla stessa Schlein passando per Floris e gli ospiti in studio con il segretario CGIL, Maurizio Landini, più volte inquadrato mentre ride a crepapelle. Inizia tutto con una domanda ormai di rito: “Conflitto Gaza-Israele chi ha ragione?” chiede Luca Bizzarri. Paolo in versione Elly, dopo aver cercato di non rispondere, va dritto al punto e dice: “Una parola sola: cessate il fuoco. Dobbiamo fermare la strage di civili”. Che la risposta sia verosimile lo conferma la stessa Schlein che inquadrata, fa cenno con la testa e sembra approvare il suo imitatore.

“Cosa suggerisce per questo cessate il fuoco?” allora incalza Luca. “Ne parlavo coi miei proprio l'altro giorno – risponde Paolo. “All'interno del partito cosa dicono?” è una Schlein spiazzata dalla domanda e tra le risate generali dello studio, Paolo riprende la parola: “Ma no ne parlavo con i miei cioè a casa, i miei genitori. Per loro non è facile lei sa bene che mio padre è di origine ebraica”. Maurizio Landini ride mentre Paolo si lancia in una ipotetica e improbabile soluzione per il medioriente: “Invece che uno stato palestinese, uno Stato ebraico: 26 cantoni. Si mettono anche a fare il cioccolato e gli orologi” risate a tutto spiano. Infine Bizzarri lancia l’ennesima provocazione: “Sabato scorso in piazza si inneggiava alla Palestina” ricorda. “Guardi è giusto che ognuno possa esprimere le sue idee. Nel Pd siamo sempre stati per la libera opinione, lasciamo parlare perfino le sardine” risponde Schlein.

Luca però la richiama all’ordine: “Ci sono stati anche però degli slogan antisemiti, lei cosa dice a questi giovani che sfilano per le strade?” “Attenti agli incroci e occhio ai monopattini” risponde la falsa Schlein e Floris in sottofondo non trattiene quasi più le risate. Bizzarri tenta di riportare un po' di serietà allo sketch e domanda: “Schlein sta parlando di cori antisemiti, non crede sia il caso di dare un giudizio netto per i centri sociali che si schierano in favore di Hamas?”. “Assolutamente sì, bisogna dare un giudizio netto – risponde Paolo – due popoli due Stati, oh”. E “come?”, chiede Luca. “Andiamo io e Sartori mettiamo un popolo di qui e un popolo di là” risponde prontamente Paolo. “Scusi e dopo?” ormai la fine dello sketch è vicina. “Soluzione facilissima: se la giocano a frisbee, chi vince, sceglie se vuole stare sul mare” chiude Schlein tra le risate generali.