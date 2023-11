Corrado Augias lascia la Rai: "Non mi piace più". Altro passaggio a La7

06 novembre 2023 a

Corrado Augias lascia la Rai dopo 63 anni e ricalca il solito copione visto dopo l'addio di Fabio Fazio: "Nessuno mi ha cacciato però...". A 88 anni il giornalista e scrittore si accaserà a La7 per un nuovo programma. L'annuncio è arrivato in una intervista ad Aldo Cazzulo, sul Corriere della sera di lunedì 6 novembre, con il giornalista che fa notare: "Lei ha scritto: «La Rai è la mia vita, è la mia casa. Non la lascerò mal». Invece...". Ebbene, "Invece passo a La7 - risponde Augias - Da lunedi 4 dicembre. Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Calro e pol anche del direttore Andrea Salerno. Per Il gusto della sfida".

Che andrà a fare a La7? Augias anticipa: "Un programma settimanale in prima serata: La torre di Babele. Un'ora di tv, dopo Lilli Gruber. Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme". Al centro temi cultural. Ma perché questa decisione? "Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto" afferma Augias: "A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Ral non ml piace" afferma il giornalista che parla di "improvvisazione" e "favoritismi".