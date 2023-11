Francesco Giorgino torna in televisione: cosa condurrà

Francesco Fredella 05 novembre 2023 a

a

a

“Vespa mi chiese di pulire l’accento pugliese”. Francesco Giorgino ricorda il suo primo colloquio di lavoro in Rai. Quando Vespa era direttore del Tg1: la testata dove ha lavorato per trent’anni alla conduzione dell’edizione più ambita del telegiornale. L’ex mezzobusto torna in tv dal 20 novembre con XXI secolo, il suo nuovo programma di Rai1 dopo 1 anno e mezzo senza “video”.

Nuova vita per Giorgino? Il ritorno in video e il progetto slegato dal Tg1

Riavvolge il nastro: il primo servizio mandato in onda dalla Rai, il contratto a tempo determinato, l’arrivo al Tg1: una carriera fortissima che lo porta ad avere tante soddisfazioni. Ma anche qualche fuoriprogramma: 1 anno e mezzo fa perde il video. Così inizia una nuova sfida, un nuovo incarico dirigenziale in Rai. Ora Giorgino non porta rancore. E’ determinato. Guarda avanti al futuro, senza pensare alla logica dell’Auditel e degli ascolti. Dicono che stia lavorando ore e ore al nuovo programma di Rai1 che racconterà storie. Quelle che appassionano i giornalisti. Ora, per lui, inizia una nuova sfida. Ed è pronto.