Fabio Fazio, come risponde a Tajani: altra frecciata sull'addio alla Rai

Fabio Fazio si gode il momento d'oro del suo Che tempo che fa sul Nove e non lesina frecciate sull'addio alla Rai. Insomma, ogni due per tre dice che non è stato mandato via da viale Mazzini, ma a ogni occasione utile lancia stoccate a chi ha esultato per il passaggio a Discovery. L'ultima occasione è quella che si presenta nella puntata di domenica 5 novembre, nell'intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si è parlato ovviamente della crisi in Medio Oriente. Le condizioni per delle pause umanitarie "sono da costruire, bisogna convincere da una parte Israele e dall’altra Hamas a interrompere per qualche ora il conflitto per permettere di far arrivare aiuti umanitari e ai civili di uscire dalle zone di combattimento", spiega il titolare della Farnesina e vicepremier che sottolinea come "l’Anp è l’interlocutore giusto con cui provare a costruire una democrazia in Palestina una volta conclusa la guerra".

Alla fine dell'intervista arrivano da parte di Tajani "i complimenti per la trasmissione che, vedo, ha ascolti molto alti. Quindi, vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettete di dirlo a un vecchio giornalista e, quindi, complimenti". Fazio cosa risponde? "Be', mi fa molto piacere. Non so a quanti altri farà piacere ma a me molto. Grazie", è la stoccata del conduttore ligure.