Fazio-Littizzetto, altra letterina su Meloni. "Per Soumahoro nulla?"

05 novembre 2023 a

a

a

A Che tempo che fa domenica 5 novembre Luciana Littizzetto manda un'altra delle sue letterine con il solito "oggetto": Giorgia Meloni. La comica della trasmissione di Fabio Fazio sul Nove parte - e c'era da chiederselo? - dallo scherzo del duo comico russo alla premier. "Lasciate stare la nostra Melonskova che fra un po’ la raccogliamo col cucchiaino. Fermatevi, fatelo in nome del lettone di Putin che ha unito a lungo i nostri due popoli. Non è il momento. Ora non sto a spiegarvi ma non lo è. Er Meloni adesso è sotto un treno, come Anna Karenina, che voi dovreste conoscere bene", dice rivolgendosi a Vovan e Lexus che hanno parlato con la premier al telefono fingendosi un alto funzionario africano. Immancabile il passaggio sulla separazione da Andrea Giambruno: "Ha passato dieci anni di vita con un uomo dal ciuffo importante, e qualche giorno fa è finita. Capita. Come dite voi in Russia, 'Tutte le famiglie felici si assomigliano, ma ogni famiglia c’ha un Giambruno che si tocca il pacco a modo suo'".

"Basta, bisogna fermarlo". L'appello di Fiorello è clamoroso

Poi l'appello: "Fate uno scherzo a Putin, se avete il coraggio. Prendetelo per il gulag al telefono, ma prima fossi in voi controllerei che le finestre di casa vostra si chiudano bene. Oppure date a me il suo numero. Avrei un po' di cosine da dirgli, come due terzi dell’Umanità, credo", dice Lucianina. La "letterina" è stata pubblicata sui sociale di Che tempo che fa, dova tra i commenti divertiti dei fan di Fazio & Co. ne spunta uno controcorrente: "Per Soumahoro nulla?". Già, nel monologo della comica di solito dedicato alle vicende della settimana nessun riferimento all'inchiesta che ha portato all'arresto ai domiciliari della moglie e della suocera del parlamentare, già ospite incensato di Fazio ai tempi della Rai...