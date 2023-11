Vincenzo De Luca show da Fedez, nuova bordata a Schlein: "La dialettica?..."

05 novembre 2023 a

Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà lui il prossimo ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e dedicato a tematiche di cultura e di società. Attraverso un post pubblicato sui suoi canali ufficiali, il presidente della Regione Campania ha anticipato la sua prossima ospitata. "Domani, alle 12 andrà in onda la mia intervista con Fedez e Davide Marra, ospite del podcast 'Muschio selvaggio'", ha scritto. Solamente due settimane fa Vincenzo De Luca era stato uno degli interlocutori di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il programma di politica e di attualità che va in onda ogni domenica sul Nove.

Il format del podcast non ha di certo intimorito Vincenzo De Luca che, anche in quest'occasione, ha ribadito la sua necessità di smarcarsi dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. "Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte", ha detto senza tanti peli sulla lingua.

Un gruppo dirigente di anime morte, ha continuato quindi il suo ragionamento De Luca, "che non rappresentano nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi". Incitato dai due conduttori, il politico ha confermato quanto sempre dichiarato in merito all’attuale guida del partito: "I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili. La dialettica? Peggio".