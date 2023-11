Sanremo 2025, Fiorello fa un appello alla Rai: fermate Amadeus

04 novembre 2023 a

Tormentone Amadeus a Sanremo 2025. In questi giorni stanno circolando voci sulla possibilità che il conduttore possa rinnovare il suo contratto col Festival anche per l'edizione 2025. Ne ha parlato Fiorello durante la sua diretta social del 4 novembre. “Io gli ho già mandato messaggi in privato, me lo aveva promesso...Roberto Sergio mi aveva detto: "Lo proverò a convincere perché il sesto lo deve fare’. E io, senta AD lo lasci stare me l'ha giurato sul suo cane”.

Poi Fiorello diventa ancora più diretto e parla esplicitamente di una patologia immaginaria legata al Festival: “Bisogna fermarlo amici, questo è Sanremopatico. Una patologia che colpì Pippo Baudo ai tempi, colpì Fazio...L’unico che possa aiutarlo sono io. C’è tanta gente che può fare Sanremo: Carlo Conti, Fabio Fazio, Pino Insegno, Clerici, Panariello, un bel cantante come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Fedez. Ricoverati una settimana, andiamo una settimana in una clinica per quelli malati di Sanremo, che sta a Castrocaro". Alla fine, però, è arrivata anche la smentita dalla Rai: “Il tema edizione 2025, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno“. Chissà come andrà a finire...