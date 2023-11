Amici, l'accusa di Heather Parisi fa infuriare Mediaset: "Mandato ai legali"

05 novembre 2023 a

a

a

Tra Heather Parisi e Mediaset si va a carte bollate. Non è passato inosservato l'attacco dell'ex ballerina ad Amici, la trasmissione che l'ha ospitata come giurata nel serale in una edizione passata, nel 2018. In un’intervista al Fatto Quotidiano, la showgirl e coreografa americana ha detto: “In mezzo a dei giovani, non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce". E ancora, rispondendo a una domanda su cosa le dicesse Maria De Filippi: "Maria, no ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”.

Nuovo impegno per Fedez su La7: il progetto in tv

Insomma, allusioni pesanti sulla presunta non genuinità del longevo talent show che hanno provocato una replica immediata da parte del Biscione, che ha diramato una nota dal tono perentorio in cui viene annunciato che si adiranno le vie legali: “Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma 'Amici'". E ancora: "È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”. Insomma, Mediaset non intende far cadere nel vuoto le parole di Parisi. Come andrà a finire?