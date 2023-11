Fedez, indiscrezione-bomba: nuovo progetto su La7

04 novembre 2023 a

Dopo aver confermato la sua presenza a X Factor, il talent-show che aiuta i cantanti esordienti a entrare a far parte del panorama musicale attuale, Fedez sembra abbia voglia di lanciarsi in nuovi progetti televisivi. Sebbene la malattia e il recente ricovero abbiano fatto spaventare i fan, il rapper è più grintoso che mai. È Libero a sganciare la bomba: attraverso un articolo firmato da Francesco Specchia viene reso noto che il cantante sarà al timone della prossima edizione de Il Milionario su La7.

Federico Lucia, in arte Fedez, potrebbe conquistare la fascia preserale di La7. Stando a quanto filtra, infatti, il rapper sarebbe pronto a condurre lo storico game show, andato in onda per anni su Mediaset e di proprietà di Fremantle, dal lunedì al venerdì e dalle 18,45 alle 20. Quando il programma avrà avvio? Si parla dei primi di gennaio 2024 o dopo Sanremo e fino a giugno. Sebbene il diretto interessato non abbia ancora confermato quanto già circola sui media, è possibile che la voglia di riconquistare la scena sia talmente forte da accettare nuove sfide.