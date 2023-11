Pomeriggio 5, quando cambia e cosa farà Myrta Merlino: il nome per la conduzione

04 novembre 2023 a

a

a

Myrta Merlino nonostante le voci su un cambio di conduzioni resterà al timone di Pomeriggio 5, almeno fino alla fine della stagione. Ma il futuro ha in serbo sorprese rilevanti. A rilanciare le ultime indiscrezioni sulla conduttrice Mediaset che ha preso il posto di Barbara d'Urso nel pomeriggio di Canale 5 è Alberto Dandolo in un articolo per Oggi. Ebbene, il programma "condotto da Myrta Merlino sta ottenendo risultati altalenanti in termini d'ascolto. Per questa ragione è circolata in questi ultimi giorni con insistenza la voce di una sua imminente sostituzione. Voce infondata", commenta il giornalista.

Mediaset corre ai ripari per salvare Merlino: l'idea per evitare l'emorragia di ascolti

Mediaset infatti ha deciso di non apportare alcun cambiamento in corsa e il programma non subirà rivoluzioni. "Però non tutti sanno che dal prossimo settembre il Biscione potrebbe optare per una nuova soluzione", rivela Dandolo. Quale sarebbe? "Dare alla Merlino un programma politico di prima serata su Rete 4 e mettere al timone del pomeriggio di Canale 5 un volto di rete". Il ballottaggio sarebbe tra Federica Panicucci e Simona Branchetti, che conduce il Tg5. Insomma, si cambia ma non subito. Merlino, dal canto suo, dopo L'aria che tira su La7 e Pomeriggio 5 potrebbe finalmente misurarsi con un programma non giornaliero,