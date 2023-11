Stasera Italia, Nicola Porro smaschera l'Onu: ecco la doppia morale

02 novembre 2023 a

a

a

L'Onu accusa Israele di crimini di guerra. Lo fa mentre in Medio Oriente si muore ogni giorno e mentre il governo di Tel Aviv sta cercando di eliminare i terroristi di Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre. Ne ha parlato anche Nicola Porro nell'editoriale della puntata di Stasera Italia del 2 novembre,

"La parola chiave è crimini di guerra. Il motivo è che ne stanno parlando non soltanto le piazze e i vostri vicini di casa ma ne stanno parlando le istituzioni super partes come l'Onu. Noi abbiamo definito questo come doppia morale su Israele e ne abbiamo qualche prova. Da una parte c'è una democrazia e dall'altra un'organizzazione terroristica. Quando si parla del campo profughi di Jabalia anche su questo qualche dubbio ce lo poniamo. E' un campo profughi o è un quartiere di Gaza? E' un quartiere di Gaza e lì c'erano terroristi che avevano partecipato alle operazioni del 7 ottobre? Sì. Ci saranno vittime civili. Sì ci saranno vittime civili. Molto probabilmente ci saranno vittime civili. Tutto questo giustifica quello che ha detto l'Alto commissario delle Nazioni Unite?