Stasera Italia, la denuncia di Porro: “E' ritornata la caccia all'ebreo”

"Hamas è il vero carnefice di Gaza". E’ questo il titolo che Nicola Porro dà all’editoriale della puntata del 31 ottobre di Stasera Italia, talk show di Rete4, nel quale si concentra ancora una volta sulla guerra tra Israele e Hamas, ponendo il focus sull’antisemitismo che sta dilagando in questi giorni: “Sentite io ve la dico molto semplice, la dico soprattutto a quelli che sono ci ascoltano e non sono ebrei, la dico molto semplice, siete romani, siete italiani, prendete una caratteristica vostra e a questa caratteristica aggiungete che pochi anni fa, un’ottantina, non un secolo, non mille anni fa, vi avessero più o meno sterminato in tre o quattro milioni. Ecco pensate di essere in quella condizione no, in quella condizione oggi voi vi trovate che ancora il simbolo di quello sterminio ora ve lo mettono sulle vostre case. Come vi sentireste? Cosa provereste? Pensereste che è esagerato quello che stiamo per dire, cioè che la caccia all'ebreo è ritornata?”.

“Non è – prosegue Porro - la caccia a una categoria particolare, semplicemente a qualche milione di persone che ricordano le loro famiglie nelle loro tradizioni, morti uccisi dal nazismo negli anni della seconda guerra mondiale. E’ quello che sta avvenendo in Europa, 816 casi di antisemitismo in Francia dove c'è la maggiore comunità di ebrei in Europa, 500.000 ebrei. Vedete poi c'è la guerra e ci sono quelli che ovviamente dicono bisogna guardare a quello che succede, bisogna che sia proporzionale alla risposta di Israele, che nel frattempo non Israele, ma chiunque è ebreo. viene marchiato da quella stella che è stato il marchio d'infamia del Novecento.