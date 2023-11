Stasera Italia, Cruciani smaschera lo scherzo a Meloni: non sono riusciti nell'intento

01 novembre 2023 a

Lo scherzo a Giorgia Meloni tiene banco nei talk show televisivi. I due comici russi sono riusciti a evitare il filtro di Palazzo Chigi ma non sono riusciti nel loro intento: far fare uno scivolone al premier. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 1 novembre su Rete4.

"Non hanno raggiunto l'obiettivo, Meloni ha detto le cose che dice in pubblico"@giucruciani interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/pNYJalZfLZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 1, 2023

"Sono stati bravissimi ma non hanno raggiunto l'obiettivo che si erano prefissati: che era quello di far dire uno sfondone alla Meloni. Perché magari quando tu sei presa puoi dire una cosa che non dici in pubblico. Magari Zelensky non ne possiamo più, basta con questo Zelensky che chiede troppe armi. Da questo punto di vista lo scherzo non è riuscito. Lo scherzo è stato un fallimento perché Meloni sostanzialmente ha detto le cose che dice in pubblico".