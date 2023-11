Omnibus, la proposta di Tocci contro l'antisemitismo: ecco come sconfiggerlo

02 novembre 2023 a

La crisi in Medio Oriente sta portando alle estreme conseguenze lo scontro tra Israele e Hamas. In Europa l'antisemitismo è strisciante e si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il continente. Per questo è necessario intervenire prontamente per estirpare, una volta per tutte, questo grave problema. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 2 novembre su La7. Ospite in collegamento Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali.

"Bisogna porsi la domanda su qual è la via per combattere il cancro dell'antisemitismo - spiega Nathalie Tocci - In un momento come questo è importante cercare di separare quello che è il cancro vero, l'antisemitismo che non è collegato alla violenza in Medio Oriente ma che è qualcosa di più antico e di più profondo da quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quando si fa di tutta l'erba un fascio quel cancro si confonde in qualcosa che non è collegato all'antisemitismo. Se non siamo capaci a fare questa separazione. Qualche giorno fa in televisione ho assistito a una scena vergognosa in cui un rappresentante di un' organizzazione non governativa veniva insultato di antisemitismo perché aveva avuto l'audacia di dire che Israele commette crimini di guerra e crimini contro l'umanità e anche Hamas ha commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità ma quella persona non può essere accusata di antisemitismo. Se non riusciamo a fare la distinzione tra il cancro vero dell'antisemitismo e una critica legittima di Israele oggi non riusciremo mai a estirpare il vero male.