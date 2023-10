Omnibus, Nelli Feroci sulla fine di Netanyahu: cosa succederà dopo il 7 ottobre

31 ottobre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas non sembra affatto avvicinarsi a un punto di svolta. Almeno a giudicare dagli scontri sempre più cruenti sul territorio di Gaza. Ma i commentatori continuano a riflettere sull'atrocità di quello che è successo lo scorso 7 ottobre quando i terrioristi di Hamas hanno trucidato e preso in ostaggio gli israeliani. Se n'è parlato durante la puntata di Omnibus in onda il 31 ottobre su La7. In collegamento c'era l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che ha previsto la fine del premier Netanyahu.

"Che Netanyahu si dimetta ora mi sembra del tutto inverosimile - ha detto l'ambasciatore Nelli Feroci - Che ci possa essere una commissione d'inchiesta su quello che è successo il 7 ottobre mi sembra abbastanza logico e prevedibile. Israele è una democrazia funzionante. Le critiche nei confronti di Netanyahu sono pesantissime ed è possibile che questa vicenda segni una volta per tutte (e io me lo auguro) la fine della carriera politica di Netanyahu. Ma prima c'è da chiudere questa partita in corso ed è ovvio che in questo momento Israele è tutto compatto dietro al governo e anche questa mi sembra che sia una reazione naturale.