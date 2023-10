Bassetti attacca Fedez per le critiche al governo. Si scatena la baruffa social

31 ottobre 2023 a

a

a

Scontro a colpi di tastiera tra Fedez e Matteo Bassetti. A scatenare la polemica è stato il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che se l’è presa con il rapper per le parole sul bonus psicologo pronunciate nel corso dell’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa: “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul bonus psicologo. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.

Fedez in lacrime da Fazio. Poi l'appello a Meloni: "Farò la mia parte"

“E niente fa già ridere così (per non piangere)” la replica di Fedez all’infettivologo. Il marito di Chiara Ferragni, nella storia Instagram con cui ha risposto a Bassetti, ha mostrato lo screenshot del messaggio su Twitter, al quale è stata fatta una precisazione dai lettori: “I lettori hanno aggiunto informazioni contestuali che, a loro avviso, potrebbero essere interessanti per gli altri. ‘Non c'è alcuna evidenza scientifica che suggerisca che un bacio tra due uomini possa causare danni alla salute psichica dei più giovani. Essa è influenzata da molti fattori, ma l'espressione dell'affetto e dell'amore tra gli individui dello stesso sesso non è tra questi’”. Il tutto corredato da un link che riporta al ministero della Salute. La faida andrà avanti?