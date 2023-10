Lucarelli replica a Fedez e Fazio: "Narcisista patologico? Maniera imprecisa e scorretta"

30 ottobre 2023 a

a

a

"Volevo dire a Fabio Fazio e a Che tempo che fa che nessuno ha mai utilizzato l’espressione 'narcisista patologico' per Fedez e o il solo termine 'narcisista' nella sua accezione clinica per Fedez. Mi pare evidente, proprio perché le parole sono importanti, che l’aggettivo narcisista ormai sia di uso comune e che sia utilizzato per dire 'vanesio'. (e che 'patologico' si usi spesso per dire 'recidivo')": con queste parole Selvaggia Lucarelli ha replicato al conduttore e al rapper suo ospite che ieri, nel corso dell'ultima puntata del talk-show, hanno affrontato in diretta il tema della salute mentale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica.

L'acrobazia di Schlein su Israele: ora "ricicla" la piazza per la pace

"Una giornalista che mi ha additato come un narcisista patologico", ha affermato ieri Fedez a Che tempo che fa, facendo riferimento appunto a Selvaggia Lucarelli. "All'epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad ca**um", ha ricordato il cantante.

Fedez in lacrime da Fazio. Poi l'appello a Meloni: "Farò la mia parte"

E così oggi la giornalista, dopo aver risentito le parole pronunciate da Fedez, ha scritto sui suoi social: "L’unico che a proposito di Fedez lo ha usato nell’accezione clinica è Fedez. Riguardo il mio non essere più giornalista, rimarcato come se fosse importante, ho raccontato io di aver riconsegnato il tesserino a giugno". Quindi la stoccata al conduttore del programma: "Come Fazio ha riconsegnato il suo, un po’ di tempo fa. E non per questo qualcuno lo considera meno giornalista di prima, a patto che 'meno giornalista' voglia dire qualcosa. Desideravo precisare, visto che si parlava in maniera imprecisa e scorretta di assenti. Grazie", ha aggiunto.