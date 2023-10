Stasera Italia, Perego svela dove si nascondono i terroristi di Hamas

29 ottobre 2023 a

Israele ha avviato la sua operazione di terra a Gaza. Ma l'intervento militare è reso più complesso proprio dal tipo di distribuzione delle forze sul territorio. I terroristi si nascondono nel sottosuolo, negli ospedali e nelle case. Per questo Israele dovrà fare interventi mirati. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 29 ottobre su Rete4. In collegamento c'era il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego.

"Per #Israele è necessario condurre delle operazioni mirate, difficili perché #Hamas si nasconde negli ospedali, nei tunnel e nelle case"@matteoperegodic a #StaseraItaliaWeekend pic.twitter.com/Uz8UqvBP4E — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 29, 2023

"Credo che la valutazione da fare in questa fase è che per Israele è necessario condurre operazioni mirate ma la difficoltà sta nel fatto che Hamas si nasconde negli ospedali, nei tunnel, nelle case e questo sta rendendo le operazioni di questi giorni molto complesse - ha detto il sottosegretario alla Difesa - Certamente non sappiamo cosa Hamas potrà fare degli ostaggi, Oggi sono un'arma di negoziazione, però potrebbe intensificarsi l'attività, potrebbge eventulmente mettere a rischio anche la loro vita. E' necessario eliminare questa organizzazione se vogliamo avviare un percorso di pace. Purtroppo per farlo a Gaza non ci sono le caserme di Hamas, non c'è un distretto militare ma ci sono una serie di stazioni di comando e controllo, di depositi e munizioni nascosti in mezzo alla gente e sotto gli ospedali.