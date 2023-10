Stasera Italia, Capezzone non si tiene su Hamas: "Vuole uccidere gli ebrei"

27 ottobre 2023 a

A Stasera Italia, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro, Daniele Capezzone ha preso parte al dibattito che verteva sul conflitto in Medio Oriente e ha condannato nettamente l'organizzazione politica e paramilitare Hamas. Per il direttore editoriale di Libero, l'intento del gruppo terroristico che il 7 ottobre ha attaccato lo Stato di Israele non è quello di recuperare il diritto ad avere una terra in cui vivere ma uccidere gli ebrei. "Rispetto moltissimo l'opinione di Bobo Craxi (altro ospite in studio, ndr), ma mi colloco su una posizione assolutamente diversa", ha premesso.

"Non condivido una virgola di quello che ho sentito perché da parte di Hamas non c'è una rivendicazione territoriale, questa non è la vecchia vertenza israelo-palestinese. Qui c'è il tentativo di uccidere gli ebrei", ha detto. Capezzone è netto e non ha dubbi: "Il 7 ottobre io non ho sentito mezza parola su questo. Anche nelle trasmissioni televisive ci sono 5 secondi di condanna e poi 5 minuti di comizio contro Israele. Che problema territoriale ponevano dei bambini squartati nel loro lettini? Che problema territoriale ponevano le donne stuprate o portate come trofeo? È vero o non è vero che sotto l'ospedale di Gaza c'è il quartier generale di Hamas? È vero che usano ambulanze per portare armi e gli ospedali come rifugio dei terroristi?": con questa serie di interrogativi il giornalista ha concluso.