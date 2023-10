Medio Oriente, Cerno travolge Schlein: "È desaparecida, la recuperino"

27 ottobre 2023 a

Ospite a L'Aria che tira, il programma di approfondimento giornalistico di La7, l'ex primo ministro di Israele Ehud Olmert si è detto critico nei confronti di Benjamin Netanyahu, ha espresso le sue perplessità sul fatto che sia alla guida del Paese coinvolto nel conflitto e ha, però, confermato che non esiste ora alternativa all'intervento militare. Le parole dell'ex primo ministro israeliano sono state commentate da Tommaso Cerno. Dialogando con il conduttore David Parenzo, il direttore de L'Identità ha lanciato un appello in diretta e ha spiazzato tutti: "Inizierei con un appello. Se qualcuno trova Elly Schlein, è desaparecida, non si sa dove sia, le faccia ascoltare quello che ha detto Olmert. È sparita, non si trova più".

E ancora: "È finita da qualche parte, la recuperino e le facciano ascoltare quello che ha detto Olmert, cioè che esiste una questione Netanyahu su cui l'Occidente deve avere contezza, e Netanyahu non può usare questa crisi per restare lì. Esiste il tema dell' exit di questo governo. In questo momento è un tema secondario rispetto a come affrontare Hamas", ha continuato. Un punto fondamentale, per il direttore de L'Identità, è la posizione del Pd rispetto al conflitto in Medio Oriente: "L'altra cosa che io non ho sentito dire dal Pd e che risolve la questione di questa strana piazza mista che in Italia si è vista e certe dichiarazioni che sembrano andare nella direzione di sostegno di Hamas e cioè che noi abbiamo la debolezza di Israele e di Abu Mazen, che è considerato dai palestinesi un leader che non rappresenta nessuno".

Tommaso Cerno ha spiegato che "queste due debolezze hanno fatto esplodere la caratura politica di un'organizzazione terroristica con cui le democrazie non possono trattare". Non ci sono dubbi: per il giornalista "se noi vogliamo che la Palestina abbia uno Stato in futuro, questo deve passare dall'eliminazione di Hamas come soggetto politico e quindi dalla difesa di Israele". Cerno è tornato allora a chiedere un intervento da parte della leader del Partito Democratico: "Io questo volevo sentirlo dire dalla Schlein, ma non si trova. Utilizzo la trasmissione per chiedere 'Dove sei?'".