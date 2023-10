Stasera Italia, Capezzone non si fa fregare da Hamas: ecco perché hanno liberato gli ostaggi

20 ottobre 2023 a

La notizia più importante arrivata dalla guerra in Medio Oriente è la liberazione di due ostaggi da parte di Hamas dopo il blitz terroristico dello scorso 7 ottobre contro Israele. Ma il ritorno a casa della madre e figlia statunitensi non illude Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero, ospite della puntata del 20 ottobre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, avverte sulla reale strategia di Hamas nella guerra, anche mediatica, con lo Stato ebraico: “Qualsiasi persona sana di mente festeggia la liberazione di due persone, la non morte di due persone. Però dobbiamo avere la testa fredda e non farci prendere in giro dai tagliagole, che hanno una strategia precisa. Ne liberano due, tengono gli altri con la lama pronta e fanno vedere che i cattivi sono gli israeliani, perché loro sono pronti a trattare e ridanno due ostaggi. Tentano di indebolire il sostegno internazionale ad Israele e cercano di ritardare il momento dell’invasione. Cercano di mettere Israele come un pugile con le mani legate dietro. Loro però continuano a colpire, perché – evidenzia Capezzone - con la regia iraniana tutto intorno l’operazione contro Israele prosegue. E’ schierata Hamas, è schierata Hezbollah, è schierata la Jihad islamica, c’è l’attacco pronto dalla Siria, c’è l’attacco dal Libano e l’attacco dall’Iraq".