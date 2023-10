Gabriele Cirilli parla di Enrico Brignano. Cosa dice su di lui

Francesco Fredella 19 ottobre 2023 a

Gabriele Cirilli senza freni. Chi l'avrebbe mai detto: il comico, che partecipa in coppia con Francesco Paolantoni in qualità di “ripetenti” a Tale quale show, si sbottona in una lunga intervista al podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, intitolato "Tintoria". Dal successo di Zelig fino ai giorni nostri. Cirilli parla anche di tanti altri colleghi attori: Flavio Insinna ed Enrico Brignano. Brignano e Cirilli hanno frequentato l'accademia fondata da Gigi Proietti. La reunion, al Festival di Sanremo del 2017, tra Cirilli e Brignano finì su tutti i giornali. Sembra, però, che i rapporti tra loro si siano molto raffreddati.

Ora Cirilli svela la sua versione dei fatti: “Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…). Mi sono spiegato…”. Tono serio o goliardico? Chissà. Silenzio dei conduttori. “Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e "Ciao, come stai" e lui risponde "Scusa, sto facendo un rogito, ciao", continua Cirilli. Nessuna replica per adesso di Brignano.