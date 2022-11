Tale e quale show, Paolantoni e Cirilli sono Minghi e Mietta. E mandano in crisi i giudici

05 novembre 2022 a

Tale e quale? No. Show? Sì. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno messo in subbuglio il web nei panni di Amedeo Minghi e Mietta e mandato in crisi i giudici. Durante l'ultima puntata dello show di Rai1, condotto da Carlo Conti, i due attori comici non si sono risparmiati e con sprezzo del ridicolo (più che del pericolo) hanno cantato la celeberrima "Vattene amore".

Il trucco e parrucco ha reso i due artisti caricature degli originali e l'assenza di voce ha fatto il resto per un'esibizione surreale. Cirilli nei panni di un improbabile Minghi e Paolantoni in quelli di una miagolante Mietta hanno fatto ridere studio, pubblico e giuria, compreso il cattivissimo Malgioglio. La coppia non è nuova a performance goliardiche, avulse dal vero spirito del talent, ma questo è ormai il loro segno distintivo: "eternamente perdenti e sorridenti" ha scritto giustamente un utente su Twitter.

Esibizioni che lasciano il segno! Du du du da da da! Rivedi l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che interpretano Amedeo Minghi e Mietta qui https://t.co/p6yCLxPyuK#taleequaleshow pic.twitter.com/0lfUT8Gyji — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 4, 2022

E come ogni venerdì sera, la loro voglia di non prendersi troppo sul serio bensì di intrattenere i telespettatori è finita in tendenza su Twitter. Gli internauti si sono divisi: da una parte chi li giudicava "orripilanti" e dall'altra chi li riteneva "fantastici, il momento imperdibile di Tale e Quale show". La super esibizione in effetti ha mandato in crisi anche i giudici con Giorgio Panariello che ha commentato: "Io sto piangendo perché avete fatto come sono invecchiate Paola e Chiara. Pensavo di aver visto tutto, ma non c'è proprio limite, non voglio sapere cosa vedremo la prossima settimana". Anche Loretta Goggi è rimasta titubante: "E che si può dire? Più che chapeau, direi shampoo". Cristiano Malgioglio li ha bocciati: "Sono veramente turbato perché Mietta e Minghi…". Alla fine Panariello ha chiesto a Paolantoni-Mietta: "Se può chiudere le gambe quando sta seduto perché ci dà fastidio a noi". La sesta puntata è stata vinta da Andrea Dianetti che ha interpretato Irama.