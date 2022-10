Tale e Quale Show, Conti fa piangere Loretta Goggi: finale tra le lacrime

Alice Antico 15 ottobre 2022 a

Momenti di grande emozione a “Tale e quale show” ieri in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della dodicesima stagione del programma, sempre condotta da Carlo Conti, che vede come giudici confermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. “L’obiettivo è riconfermare la leggerezza dello spettacolo”, aveva dichiarato Carlo Conti in conferenza stampa, prima dell’inizio di questa stagione. “Mi sta a cuore l’idea che, grazie a Tale e quale show, ci si possa mettere un paio di ore il venerdì sera davanti alla tv, con tutta la famiglia, e passare del tempo piacevole, senza pensare a niente. Semplicemente svagandosi” aveva poi aggiunto.

Nell’ultima puntata, la giurata Loretta Goggi si è mostrata più volte commossa fino alle lacrime. Questo perché, a parte la gara, il padrone di casa Carlo Conti le ha giocato un brutto scherzo: di fatti, a gara inoltrata, intorno alla mezzanotte, il conduttore ha annunciato una sorpresa al pubblico.

“La settimana scorsa - ha premesso Conti - ho ricordato che il 7 ottobre del 1965 Loretta ha debuttato in televisione nella ‘Vita di Dante’ di Giorgio Albertazzi, interpretando Beatrice. Abbiamo trovato il video…". La Goggi, scossa e sorpresa da quell’affermazione, si è portata le mani al volto ed ha subito iniziato a piangere. "No…", mormorava nel microfono, testimoniando quanto impatto abbia avuto su di lei quell'omaggio pensato da Conti. Sul video in studio scorrevano le immagini di quello sceneggiato, con Loretta adolescente.

Tornati in diretta, poi, la Goggi si è alzata in piedi chiamando gli applausi: "È anche un’occasione per ricordare il grande Albertazzi", ha aggiunto Conti, mentre la presentatrice, cantante e attrice scuoteva il capo: "Sì, Giorgio […] È stato anche il grande maestro del nostro Ubaldo Pantani”, ha aggiunto Conti riguardo all'imitatore. Per la Goggi, quindi, la serata è stata davvero intensa: già poco prima aveva mostrato gli occhi lucidi per l'esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, calatisi nei panni dei mitici Stanlio e Ollio. E poi ha culminato l’emozione con un momento tutto dedicato a lei e alla sua straordinaria carriera.