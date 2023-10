Mercante in fiera, quali sono i vip di Pino Insegno

15 ottobre 2023 a

a

a

Pino Insegno e il suo Mercante in fiera sta un po' faticando in tv. Il game show di Rai2 per ora non è premiato dagli ascolti ma Insegno non ha nessuna intenzione di mollare. Anzi. Così nel suo gioco a premi fanno la loro comparsa una schiera di vip. Alcuni sono già noti: CArlo Conti, la coppia Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, Oltretutto sarà una sorta di scambio di favori artistici. Infatti Pino Insegno renderà la visita a Carlo Conti, prendendo parte alla prossima puntata di "Tale e Quale Show". E lì lo vedremo truccato da Village People proprio insieme a Cirilli e Paolantoni. Il trio intonerà la celebre "YMCA".

La sinistra si aggrappa al Mercante in fiera di Insegno pur di criticare la destra

Ma il Mercante in fiera celebrity edition ha in serbo altre sorprese per i suoi telespettatori. In arrivo, infatti, ci sono anche l'ex velino e concorrente del Grande Fratello, Pierpaolo Pretelli, l’ex conduttrice di Estate in diretta, Roberta Capua, e Sophie Codegoni. Cresce l'attesa.