Basciano e Codegoni, il retroscena di Sonia Bruganelli sulla coppia scoppiata

Quando sono nati i Basciagoni, Sonia Bruganelli era opinionista del Grande Fratello Vip. La coppia, da poco scoppiata, sta facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni, in particolare dopo le forti dichiarazioni di Sophie da Silvia Toffanin. Ma facciamo un passo indietro. Circa una settimana fa, Sophie Codegoni aveva annunciato su Instagram la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, senza scendere nei dettagli. Poi sabato 14 ottobre, nel salotto di Verissimo, la modella e influencer ha vuotato il sacco ed ha raccontato tutta la sua verità. A quanto pare, Sophie avrebbe scoperto di essere stata tradita dal deejay e, a quel punto, ha troncato con lui. Alle dichiarazioni della ex, Alessandro Basciano ha subito tuonato sui social, accusandola di ‘cattiveria inaudita’ e assicurando di avere le prove che dimostrano la sua verità dei fatti.

La crisi finisce in tv. Basciano-Codegoni, volano stracci a Verissimo

Diverse donne dello spettacolo, alla visione di questo siparietto, si sono espresse in favore di Codegoni. Tra le prime c'è stata Sonia Bruganelli, che ha pubblicato su X una clip-meme della celeberrima sfuriata di Ilary Blasi contro Fabrizio Corona. Uno scambio, diventato virale, risalente al Grande Fratello Vip 3, condotto dalla Blasi. L’ex paparazzo era ospite del reality in qualità di ex fidanzato di Silvia Provvedi e, in un momento di tensione, Blasi ne approfittò per tuonare contro di lui: “Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”. Proprio questo passaggio è stato ripreso e condiviso da Bruganelli sul suo profilo Twitter, che ha aggiunto anche un commento: “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia. Ben vi sta, ve l’avevo detto”. L’ex moglie di Polo Bonolis, peraltro, ha sempre patteggiato per la Codegoni, al punto da offrirle il ruolo di Bonas ad “Avanti un Altro”. Ma come staranno davvero le cose tra i Basciagoni?