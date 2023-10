Sophie Codegoni, pianto in diretta: perché è finita con Alessandro Basciano

Francesco Fredella 11 ottobre 2023 a

“C’eravamo tanto amati”, verrebbe da dire. Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è tutto finito. All’improvviso. I due, che si sono conosciuti al Gf vip e si sono innamorati nella casa più spiata d’Italia (parliamo dell’edizione indimenticabile con Alex Belli), ora si sono mollati. Il motivo resta oscuro, nessuno sa davvero cosa sia accaduto tra loro.

A rompere il silenzio, durante Casa Chi, è proprio Codegoni. “Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia?! Perché sono cose che nascono all’interno di una coppia“, dice. Poi, nel corso del programma, Codegoni scoppia a piangere. “Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… “, racconta al giornalista. “Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo.

Però non è il periodo più bello della mia vita sono onesta. Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere. Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata”. Lui, intanto, resta in silenzio. E non parla con i giornalisti. Solo sui social fa chiarezza: “Non ho tradito Sophie Codegoni. Eravamo già in crisi”. Qualcuno dice che i due, forse separatamente, potrebbero andare a Verissimo per raccontare tutta la verità.