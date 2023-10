L'Aria che Tira, “Hamas funzionale ad Israele”. Parenzo perde la pazienza: allibito

12 ottobre 2023 a

Barbara Schiavulli fa andare David Parenzo su tutte le furie. La corrispondente di guerra e scrittrice è ospite della puntata del 12 ottobre de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7, e interviene nel discorso sulla guerra tra Hamas e Israele, con una frase che accende gli animi in studio: “Dirò una cosa fastidiosa, penso che Hamas sia funzionale ad Israele, nel senso che era un momento che per Israele stava andando male, c’erano proteste ogni settimana, non si riusciva a fare un governo funzionale, adesso nel giro di pochi giorni sono riusciti a mettersi d’accordo addirittura con l’opposizione, cosa non fatta per anni. Non giustifico quello che ha fatto Hamas”. Parenzo inizia ad irrigidirsi: “Spieghiamola bene, io sono per ogni opinione, però per non cadere nell’equivoco classico, quando uno dice funzionale… Gole tagliate, gente uccisa, è funzionale a cosa? Al governo di unità nazionale?”.

L’ospite va avanti nella sua analisi: “Non giustifico la violenza di Hamas, come quella di Israele, i bombardamenti su case, scuole ed ospedali non sono diversi da ciò che ha fatto Hamas. Pure in Palestina hanno preso dei civili, se so che le infrastrutture militari e quelle civili sono la stessa cosa io non bombardo. Gli attacchi dei coloni ai palestinesi non vengono raccontati dai giornali”. Il padrone di casa incalza Schiavulli: “Che cosa dovrebbero fare per liberare gli ostaggi? Sono abbastanza allibito. Oggi è tutto un altro scenario”.

Le rimostranze non fermano la giornalista: “Se uno si va ad ascoltare i discorsi di Benjamin Netanyahu trova specificatamente citazioni in cui dice che Hamas deve regnare e bisogna liberarsi dell’Autorità Palestinese, perché puntano alla pace e Hamas no. Lui dice che Israele non vuole la pace”. “Mi sembra una ricostruzione agghiacciante, è fuori dai fatti. I coloni sono stati processati da Israele” prova a chiudere così il duello televisivo Parenzo.