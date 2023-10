La Russa da Berlinguer si scaglia contro Report: "Il vero dossieraggio"

Sullo stesso argomento: Allerta a Roma per gli obiettivi sensibili: sorvegliati Ghetto e sedi diplomatiche

Hanno a lungo battagliato Ignazio La Russa e Bianca Berlinguer nel corso della puntata di martedì 10 ottobre di È sempre Cartabianca, il programma di Rete4. Il tema più caldo è l'inchiesta di Report sull'"origine del potere dei La Russa", andata in onda l'altra sera e per la quale il presidente del Senato, attraverso una nota del suo portavoce, ha dato mandato ai suoi legali di valutare una querela ancor prima che la puntata del programma di Sigfrido Ranucci venisse trasmessa.

"Io sono stato oggetto di una trasmissione in cui sono andati a inventarsi cose suo mio padre che oggi avrebbe 110 anni, facendo un mese e mezzo di dossieraggio falso", attacca La Russa parlando con Berlinguer. "Sono addirittura andati con le telecamere a riprendere le tombe dei miei familiari sostenendo che mio padre fosse andato da un bandito di Caltanissetta a chiedere avere i voti per Forza Italia. È una vergogna", afferma la seconda carica dello Stato. Su questo punto La Russa è furioso: "Mio padre piuttosto si sparava pur di non chiedere i voti per Forza Italia... Se c'era una cosa del genere ti pare che la magistratura almeno un fascicoletto non lo aprisse, che non lo interrogasse, che non gli facesse un avviso di garanzia?". Invece, dice il presidente del Senato, non c'è "nulla di tutto questo: vergogna! Calunniatori schifosi!".

Nel corso dell'intervista si è parlato anche di giustizia: "Il caso della giudice Apostolico? Sento dire “voi ce l’avete con i magistrati” ma non è così. Se un magistrato sbaglia non può essere esente da critiche", ha detto La Russa il bilancio per il primo anno di governo di Giorgia Meloni è "buono", anche se la premier "ha sempre detto che la realizzazione del programma va giudicata nell’arco dei cinque anni". Sul fronte dell'immigrazione il presidente del Senato ha riservato una stoccata all'opposizione: "La sinistra ha la cultura dell’accoglienza di chiunque vuole entrare. Il centrodestra vuole arginare questa situazione con un blocco europeo per non favorire i trafficanti di uomini".