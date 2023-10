Tagadà, il professor Breccia svela qual è il prossimo fronte di guerra in Israele

10 ottobre 2023 a

L'attacco di Hamas in Israele ha nuovamente scoperchiato il vaso di pandora del conflitto mediorientale. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 10 ottobre su La7. Ospite in studio il professor Gastone Breccia, storico militare che ha anticipato a Tiziana Panella il prossimo fronte di guerra.

"Sabato e domenica Hamas ha dimostrato di saper montare un attacco irregolare e con grande fantasia, utilizzando anche paracadute a motore - ha detto Breccia - E tutto questo gli israeliani non se lo aspettavano minimamente. Hamas ha migliaia di combattenti che sono pronti al sacrificio ma Hamas ha innanzitutto un obiettivo strategico che è quello di suscitare una rivolta in Cisgiordania. Con questo attacco Hamas si vuole accreditare come la vera organizzazione che ha a cuore il futuro dei palestinesi in tutto il mondo palestinese. Quindi non soltanto a Gaza. Temo per Israele che un'escalation a Gaza porterebbe a una rivolta anche in Cisgiordania. Hamas è riuscito a infliggere un colpo davvero terribile a Israele e al suo prestigio. Ma è diventato anche l'unico vero leader della resistenza palestinese".