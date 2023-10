Tagadà, Nelli Feroci rivela il piano in Medio Oriente: chi c'è dietro Hamas

09 ottobre 2023 a

a

a

Guerra in Medio Oriente e conflitto in Ucraina. Quali sono i collegamenti e le relazioni tra i due scenari? Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 9 ottobre su La7. In collegamento l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci che svela gli interessi di Iran e Cremlino nella destabilizzazione dell'area.

"Diventerà sempre più difficile rifornire armi all'Ucraina - dichiara l'ambasciatoire Nelli Feroci - Un po' perché non ne abbiamo più, un po' perché i Parlamenti nazionali cominceranno a fare qualche difficoltà. Non vedo collegamenti diretti tra quello che sta accadendo in Israele e il conflitto in Ucraina. Però è possibile che questo collegamento si realizzi per un motivo molto semplice. Non c'è dubbio che l'Iran abbia dato il via libera all'operazione di Hamas in Israele e ha sostenuto la Russia nel conflitto in Ucraina. La Russia ha tutto l'interesse a una destabilizzazione dell'area. Questo è un tema su cui dovremo esercitare una forte vigilanza nei prossimi giorni affinché non si apra un'ulteriore falla in cui la Russia possa aumentare la sua presenza in una regione così sensibile per noi europei e occidentali.