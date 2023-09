Tagadà, Bassetti fa i complimenti a Beatrice Lorenzin. La reazione è da vedere

28 settembre 2023 a

a

a

Con la scusa del Covid si parla d'altro. Nella puntata di Tagadà in onda il 28 settembre su La7, in studio c'era l'ex ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. Prima si parla di virus e contagi. Poi il medico si rivolge direttamente a Lorenzin e le fa i complimenti. Tanto che l'ex ministro arrossisce. Il merito sarebbe stato quello di aver risolto la questione Stamina. All'epoca, infatti, Lorenzin era ministro della Sanità e decise di creare una commissione scientifica per affrontare la questione dell'eventuale validazione del metodo sperimentale che si rivelò in realtà un fake.

"Il covid è l'ultimo dei problemi che abbiamo di fronte in questo momento nel nostro Paese - esordisce Bassetti in collegamento - E mi pare che oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Grazie ai vaccini, ai farmaci e agli sforzi che abbiamo fatto tutti insieme, Nella maggioranza delle persone il covid è diventato poco meno dell'influenza. Però anziani e fragili si devono vaccinare. Oggi si deve fare il richiamo come si fa per l'influenza per un virus che oggi è diverso. E ribadisco che lo devono fare le persone anziane e le persone fragili. Stamina è stata una delle questioni più fake del nostro Paese, forse insieme a Di Bella. E Lorenzin è stata bravissima perché è riuscita a mettere un comitato scientifico che ha deciso e detto che quella era una grande fake. Quindi complimenti al ministro Lorenzin