Stasera Italia, Albertini attacca Iolanda Apostolico: frasi violente contro le forze dell'ordine

Tutti contro il giudice Iolanda Apostolico. Il magistrato di Catania che non ha trattenuto i tre tunisini nel Cpr di Pozzallo, 5 anni fa è stata ripresa durante la partecipazione a una manifestazione a Catania contro Matteo Salvini. Il giudice era in piazza per chiedere lo sbarco degli immigrati clandestini arrivati in Italia sulla nave Diciotti. Se n'è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 5 ottobre su Rete4.

Salvini accusa: "Magistrata in piazza contro di me"



Ne parliamo con Gabriele Albertini a #StaseraItalia: "Grave che si esprima pubblicamente su un argomento così delicato e in una manifestazione così violenta" pic.twitter.com/HEP34drpTj — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 5, 2023

Ospite in studio Gabriele Albertini: "E' molto grave dal mio punto di vista che un magistrato in servizio e che fa giurisdizione si esprima pubblicamente su un argomento così delicato e in una manifestazione così violenta - attacca Albertini - Si inneggiava alla violenza contro le forze dell'ordine. C'erano delle frasi pesantissime contro persone che magari sono utilizzate proprio da lei per le indagini".