Manila Nazzaro rivela perché è finita con Amoruso. Chi è il nuovo fidanzato

Nuova vita per Manila Nazzaro, la miss Italia per antonomasia che è stata incoronata da Alberto Sordi nel lontano 1999. La Nazzaro è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato della fine della storia con Lorenzo Amoruso. Ora ha ritrovato il sorriso con il ballerino Stefano Oradei. “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal Gf. Non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni”, ha svelato alla Toffanin l'ex Miss Italia.

Manila Nazzaro lancia un appello a Maria De Filippi. Cosa le chiede



Ma cosa è accaduto negli anni tra Manila e Lorenzo? Insieme, non dimentichiamolo, hanno partecipato a "Temptation island Vip", un paio di anni fa. "Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa", ha continuato. Chi ha deciso di troncare la storia? “La mia decisione di andar via è maturata da giugno a dicembre. Sono successe tante di quelle cose che ho detto basta, l’unica persona che ho preso in giro ero me stessa. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto", ha precisato Manila. "A distanza di qualche tempo ha creato una shit storm, partita da lui nei miei confronti, quando ha deciso di dichiarare in diretta, usando un altro nickname, che ho deciso di lasciarlo per un altro uomo, ma sa bene che ci siamo lasciati per le litigate furiose”.