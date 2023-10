Pomeriggio 5, Le Foche in collegamento. Merlino non si tiene: società impazzita

09 ottobre 2023 a

Il Policlinico Umberto I di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni cliniche dell'immunologo Francesco Le Foche, ricoverato in ospedale da giovedì 5 ottobre. Il medico è stato vittima di una violenta aggressione, avvenuta nel suo studio medico al centro di Roma. Arrestato dalla Polizia di Stato e trasferito a Regina Coeli, il suo aggressore resta in carcere. In collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, l'immunologo ha rivelato al pubblico come sta e la conduttrice Myrta Merlino, dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram un frame della puntata del programma, ha aggiunto un commento di condanna netta per chi usa la violenza.

"Ciao Myrta, sto meglio. Grazie ai medici che sono stati e sono bravissimi. Sto cercando di recuperare il bulbo oculare, che era scoppiato. Giovedì mi faranno un intervento sulla retina ma sono in buone mani", ha raccontato Francesco Le Foche. Presto è intervenuta la conduttrice Myrta Merlino: "Sei empatico, sei disponibile. Questa storia non ha senso. Cosa hai pensato?", ha chiesto. "Io credo di non aver avuto paura per niente perché non mi sono reso conto di nulla. Ho perso conoscenza subito. Mi sono svegliato nella terapia intensiva del Policlinico", ha risposto il medico.

Nel corso della puntata è stato riproposto anche il racconto del poliziotto che ha salvato la vita all'immunologo. Sul suo profilo X ufficiale, Merlino ha commentato la vicenda così: "Francesco Le Foche è un grande medico e un amico e io sono grata a Manuel Basile, il poliziotto che lo ha salvato". Ma ha aggiunto anche parole che non lasciano spazio all'immaginazione: "Se i medici diventano dei bersagli vuol dire che la società è impazzita".