Le Foche rischia di perdere un occhio dopo l'aggressione: come sta

Come sta l’immunologo Le Foche dopo il violento pestaggio? Francesco Le Foche, volto noto al grande pubblico per i suoi interventi televisivi durante la pandemia, due giorni fa è stato picchiato da un suo paziente e adesso rischia di perdere un occhio. Nonostante lo specialista dica di sentirsi meglio, adesso rischia di essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla zona oculare. Come riportato da “Il Messagero”, l'immunologo Le Foche, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, si trova da giovedì ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato barbaramente picchiato da un suo paziente di 36 anni con precedenti penali, nel suo studio di via Po, nel quartiere Salario. L'aggressore è attualmente in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.

Colpa dei ciarlatani tv, Bassetti sbotta dopo l'aggressione a Le Foche

Le Foche, a proposito dell’uomo, ha dichiarato: “Aveva il cane malato e pretendeva che lo curassi come avevo fatto con lui. Era evidente che quel ragazzo avesse dei disagi mentali anche solo per avanzare una simile richiesta”. Continua: “Io gli rispondevo che doveva rivolgersi a un veterinario. Lui insisteva, è un paziente psichiatrico che probabilmente farà uso anche di stupefacenti”. L’aggressore si era presentato all’immunologo dichiarandosi: “pugile e un buttafuori”. Questa la descrizione dell’uomo:“Ha un fisico prestante, è altissimo, un energumeno che si è scagliato contro di me che peso appena 63 chili. Poteva ammazzarmi”.

L'immunologo Le Foche pestato a sangue da un pazienze: è grave

Il paziente, dopo aver chiesto un consulto a Le Foche, si è spazientito e ha colpito ripetutamente la vittima sul volto causando gravi lesioni. Il medico successivamente è stato portato in ospedale con diverse fratture sia al setto nasale che all'orbita oculare sinistra mentre l’aggressore è stato trasferito per direttissima nel carcere di Regina Coeli in attesa del giudizio.